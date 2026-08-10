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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Xanthi Municipality, Grecja

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2 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Lefki, Grecja
Dom 3 pokoi
Lefki, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 285 m²
Piętro 2
Xanthi, Lefki: Luksusowy dom wolnostojący o powierzchni 245 m2. w 12000 mkw. działka z granu…
$216,912
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Dom 2 pokoi w Dafnonas, Grecja
Dom 2 pokoi
Dafnonas, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 128 m²
N. Xanthi, Stavroupoli: Na sprzedaż odnowiony kamienny dom 128 m2 w 860 m2 powierzchni 2 poz…
$68,084
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Parametry nieruchomości w Xanthi Municipality, Grecja

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