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Kawalerki na sprzedaż w Thessaloniki Regional Unit, Grecja

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Thermi
3
Thermaikos Municipality
4
Kawalerka Usuwać
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9 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Saloniki, Dowództwo: Na sprzedaż DIHORA Apartament 34 m2 na parterze idealny do eksploatacji…
$76,161
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Kawalerka 1 pokój w Neoi Epivates, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Neoi Epivates, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1
Na sprzedaż: nowo wybudowana kawalerka o powierzchni 42 m² na pierwszym piętrze w Peraia, za…
$145,225
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Kawalerka 1 pokój w Thermi, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Thermi, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Kod własności: HPS5837 - Studio Sprzedaży w Centrum Thermi za 155.000 €. To 50,00 m kw. Stud…
$180,278
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LDV InvestLDV Invest
Kawalerka 1 pokój w Neoi Epivates, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Neoi Epivates, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 1
Na sprzedaż: nowo wybudowana kawalerka o powierzchni 43 m² na pierwszym piętrze w Peraia, za…
$174,270
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Kawalerka w Thermaikos Municipality, Grecja
Kawalerka
Thermaikos Municipality, Grecja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Property Code: HPS5763 - Studio FOR SALE in Thermaikos Peraia for € 118.000 . This 33.00 sq…
$135,801
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Kawalerka 1 pokój w Ampelokipi Menemeni Municipality, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Ampelokipi Menemeni Municipality, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 1
Na sprzedaż: odnowione studio o powierzchni 38 m², położone przy ulicy Kapetan Agra 3 w dzie…
$81,285
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Kawalerka 1 pokój w Thermi, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Thermi, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Kod własności: HPS5839 - Studio Sprzedaży w Centrum Thermi za 150.000 €. To 50,00 m kw. Stud…
$174,463
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Kawalerka 1 pokój w Thermaikos Municipality, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Thermaikos Municipality, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 1/4
Na sprzedaż: mieszkanie typu studio w kompleksie mieszkaniowym w budowie, zlokalizowanym w d…
$148,635
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Kawalerka 1 pokój w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 1/3
RESIDENCE   Location –  Kalamaria   Available for sale first floor apartment wit…
$89,168
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Parametry nieruchomości w Thessaloniki Regional Unit, Grecja

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