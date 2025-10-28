Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Thessaloniki Regional Unit
  4. Mieszkania
  5. Kawalerka
  6. Ogród

Kawalerki z ogrodem na sprzedaż w Thessaloniki Regional Unit, Grecja

Thermaikos Municipality
3
Kawalerka Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Thermaikos Municipality, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Thermaikos Municipality, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 1/4
Apartment -studio for sale in a residential complex under construction in the Perea area of …
$148,802
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Thessaloniki Regional Unit, Grecja

z Taras
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się