Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Thessaloniki Municipal Unit
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na morze

Domy nad morzem na sprzedaż w Thessaloniki Municipal Unit, Grecja

Saloniki
16
1 obiekt total found
Szeregowiec 6 pokojów w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 2
For sale old construction maisonette of 175 sq.meters in Thessaloniki. The maisonette has 3 …
$228,733
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Thessaloniki Municipal Unit.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Thessaloniki Municipal Unit, Grecja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się