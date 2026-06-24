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Wille z garażem na sprzedaż w Municipality of Nea Propontida, Grecja

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Nea Triglia
46
Nea Kallikrateia
4
Nea Moudania
5
Willa Usuwać
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7 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Nea Triglia, Grecja
Willa 5 pokojów
Nea Triglia, Grecja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Piętro -2/-2
Unikalny dom w niezwykłym miejscu w Nea Propontida, w samym sercu Halkidiki. Obiekt położony…
$522,661
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Halkidiki Properties
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Willa 6 pokojów w Nea Triglia, Grecja
Willa 6 pokojów
Nea Triglia, Grecja
Pokoje 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 180 m²
Unikalny dom w odległości spaceru od morza, w niezwykłym miejscu w Nea Propontida, w samym s…
$551,698
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 5 pokojów w Nea Triglia, Grecja
Willa 5 pokojów
Nea Triglia, Grecja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 248 m²
Unikalny dom z luksusowym basenem, w odległości spaceru od morza, w bardzo pięknym miejscu w…
$609,771
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Agencja
Halkidiki Properties
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Willa 6 pokojów w Nea Triglia, Grecja
Willa 6 pokojów
Nea Triglia, Grecja
Pokoje 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 700 m²
Piętro -2/-2
Unikalny dom w bardzo pięknym miejscu w Nea Propontida, w małym raju Halkidiki. Obiekt położ…
$720,110
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 4 pokoi w Nea Triglia, Grecja
Willa 4 pokoi
Nea Triglia, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 207 m²
Piętro -1/-1
Unikalna maizonette w odległości spaceru od morza, w niezwykłym miejscu w Nea Propontida, w …
$342,633
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 4 pokoi w Nea Triglia, Grecja
Willa 4 pokoi
Nea Triglia, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 380 m²
Ten oszałamiający dom w Halkidiki, Grecja oferuje naprawdę luksusowe doświadczenie życiowe. …
$929,175
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Agencja
Halkidiki Properties
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TekceTekce
Willa 6 pokojów w Nea Triglia, Grecja
Willa 6 pokojów
Nea Triglia, Grecja
Pokoje 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 410 m²
Piękny dom w niezwykłym miejscu w Nea Propontida, w małym raju Halkidiki. Nieruchomość znajd…
$754,955
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Agencja
Halkidiki Properties
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Parametry nieruchomości w Municipality of Nea Propontida, Grecja

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z Basen
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