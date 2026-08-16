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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Thasos Regional Unit, Grecja

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Thassos Municipality
82
Thassos
12
Limenaria
3
96 obiektów total found
Dom 1 pokój w Thassos Municipality, Grecja
Dom 1 pokój
Thassos Municipality, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11119 - Dom SPRZEDAŻY w Thasos Mikros Prinos za 40.000 €Wykluczenie. Ten 69.0…
$46,994
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Mieszkanie 2 pokoi w Thassos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Thassos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11812 - Apartament DO SPRZEDAŻY w Thasos Limenas za 135.000 EUR. Ten 90.00 m …
$156,802
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Dom w Skala Marion, Grecja
Dom
Skala Marion, Grecja
Kod własności: 11877 - Dom dla SPRZEDAŻY w Thasos Skala Marion za 190.000 €. To 114.00 m kw.…
$223,563
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Dom 2 pokoi w Thassos Municipality, Grecja
Dom 2 pokoi
Thassos Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Kod własności: 11811 - Dom SPRZEDAŻY w Thasos Sotiras za 140.000 €. Ten 69.00 m kw. Umeblowa…
$164,480
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Mieszkanie 2 pokoi w Skala Kallirachis, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Skala Kallirachis, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11895 - Apartament dla SPRZEDAŻY w Thasos Skala Kallirachis za €210.000. Ten …
$238,432
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Dom 5 pokojów w Kallirachi, Grecja
Dom 5 pokojów
Kallirachi, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Kod własności: 11893 - Dom SPRZEDAŻY w Thasos Kallirachi za 330.000 €. Ten 220.00 m kw. Umeb…
$376,640
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LDV InvestLDV Invest
Dom 5 pokojów w Thassos, Grecja
Dom 5 pokojów
Thassos, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Kod własności: 11616 - Dom SPRZEDAŻY w Thasos Limenas za €560.000 Wykluczenie. Ten 199.00 m …
$635,818
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Dom w Potamia, Grecja
Dom
Potamia, Grecja
Kod własności: 11618 - Dom SPRZEDAŻY w Thasos Potamia za 100.000 €. To 130,00 m kw. Dom skła…
$117,485
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Dom 3 pokoi w Skala Sotiros, Grecja
Dom 3 pokoi
Skala Sotiros, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Kod własności: 11837 - Dom SPRZEDAŻY w Thasos Skala Sotiros za 520.000 euro. Ten 140 m kw. u…
$610,925
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Mieszkanie 2 pokoi w Prinos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Prinos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11707 - Apartament dla SPRZEDAŻY w Thasos Ormos Prinou za €180.000. Ten 60.00…
$211,474
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Dom 2 pokoi w Thassos, Grecja
Dom 2 pokoi
Thassos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Kod własności: 11597 - Dom SPRZEDAŻY w Thasos Limenas za 420.000 EUR. Ten 100,00 m kw. Dom s…
$485,415
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Mieszkanie 3 pokoi w Panagie, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Panagie, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11833 - Apartament DO SPRZEDAŻY w Thasos Panagia za 125.000 €. Ten 90.00 m kw…
$142,999
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Mieszkanie 1 pokój w Thassos, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Thassos, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11717 - Apartament dla SPRZEDAŻY w Thasos Limenas za €222.000. Ten 80.00 m kw…
$260,818
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Dom 2 pokoi w Potamia, Grecja
Dom 2 pokoi
Potamia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11863 - Dom SPRZEDAŻY w Thasos Potamia na 100.000 €Wykluczenie. To 88.00 m kw…
$117,485
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Dom 3 pokoi w Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Dom 3 pokoi
Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Kod własności: 11622 - Maisonette DLA SPRZEDAŻY w Thasos Chrisi Akti za 200.000 EUR. Ten 104…
$234,971
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Dom 2 pokoi w Skala Rachoniou, Grecja
Dom 2 pokoi
Skala Rachoniou, Grecja
Sypialnie 2
Kod własności: 11867 - Dom SPRZEDAŻY w Thasos Skala Rachoniou za €260.000 Wykluczenie. Ten 9…
$296,014
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Mieszkanie 2 pokoi w Potos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Potos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Kod nieruchomości: 1729 - Apartament NA SPRZEDAŻ w Thasos Potos za 150 000 €. To 97 sq. m. A…
$255,528
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Dom w Prinos, Grecja
Dom
Prinos, Grecja
Kod własności: 11587 - Dom SPRZEDAŻY w Thasos Prinos za 58,000 euro. To 50,00 m kw. Dom jest…
$68,142
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Mieszkanie 1 pokój w Prinos, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Prinos, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11697 - Apartament DLA SPRZEDAŻY w Thasos Ormos Prinou za 128.000 €Wykluczeni…
$150,381
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Dom 2 pokoi w Panagie, Grecja
Dom 2 pokoi
Panagie, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11894 - Dom SPRZEDAŻY w Thasos Panagii za 142.000 EUR. Ten 89.00 m kw. Umeblo…
$163,713
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Mieszkanie 2 pokoi w Potamia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Potamia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11840 - Apartament DO SPRZEDAŻY w Thasos Potamia za €160.000. Ten 55.00 m kw.…
$187,977
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Mieszkanie 2 pokoi w Skala Rachoniou, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Skala Rachoniou, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Kod własności: 11797 - Apartament dla SPRZEDAŻY w Thasos Skala Rachoniou za €177.000. To 70 …
$207,949
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Mieszkanie 2 pokoi w Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Kod własności: 11824 - Apartament DO SPRZEDAŻY w Thasos Chrisi Akti za 350.000 EUR. Apartame…
$411,199
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Dom 2 pokoi w Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Dom 2 pokoi
Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11773 - Dom SPRZEDAŻY w Thasos Chrisi Akti za 190.000 €. Ten 75.00 m kw. Umeb…
$223,222
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Mieszkanie 2 pokoi w Skala Rachoniou, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Skala Rachoniou, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11745 - Apartament dla SPRZEDAŻY w Thasos Skala Rachoniou za 198.000 €. To 78…
$230,447
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Mieszkanie 1 pokój w Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11671 - Apartament DO SPRZEDAŻY w Thasos Chrisi Akti za 155.000 €. To 64,00 m…
$182,103
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Dom 2 pokoi w Thassos Municipality, Grecja
Dom 2 pokoi
Thassos Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Kod własności: 11823 - Dom SPRZEDAŻY w Thasos Aliki za 205.000 EUR Wykluczenie. Ten 92.00 m …
$235,289
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Dom 3 pokoi w Thassos Municipality, Grecja
Dom 3 pokoi
Thassos Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Tradycyjna rezydencja w tradycyjnej miejscowości Megalos Prinos w Thassos. Ma powierzchnię 1…
$173,530
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Dom 2 pokoi w Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Dom 2 pokoi
Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11815 - Dom SPRZEDAŻY w Thasos Koinira za 250.000 €. Ten 100 m kw. umeblowany…
$293,714
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Dom 1 pokój w Potos, Grecja
Dom 1 pokój
Potos, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11885 - Dom SPRZEDAŻY w Thasos Potos za €210.000. To 75.00 m kw. Dom znajduje…
$244,625
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Typy nieruchomości w Thasos Regional Unit.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Thasos Regional Unit, Grecja

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