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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Sitia, Grecja

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domy
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6 obiektów total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Sitia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Sitia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 378 m²
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 378 metrów kwadratowych na Krecie. Parter składa si…
$1,77M
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Sitia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Sitia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 90 metrów kwadratowych na Krecie. Mieszkanie znajduje s…
$226,696
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Sitia, Grecja
Willa
Sitia, Grecja
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż 2 piętrowa willa na Krecie. Willa ma 200 m2, zbudowana w 2019 roku. Ma również 1…
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Dom wolnostojący w Sitia, Grecja
Dom wolnostojący
Sitia, Grecja
Powierzchnia 500 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 500 metrów kwadratowych na Krecie. Wspaniały widok …
$826,496
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Sitia, Grecja
Willa
Sitia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 179 m²
Luksusowy Seafront Villa - Sitia, Kreta Prywatny Seafront Luxury Villas Complex z bezpośredn…
$2,15M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Sitia, Grecja
Willa
Sitia, Grecja
Powierzchnia 650 m²
Luksusowa willa o powierzchni 650 mkw w centrum miejscowości Sitia, w pobliżu tradycyjnego p…
$944,567
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Agencja
Grekodom Development
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