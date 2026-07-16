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Wynajem mieszkań i apartamentów na jeden dzień w Attyka, Grecja

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Municipality of Aegina
8
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8 obiektów total found
Second floor apartment for rent at Agioi,Aegina w Municipality of Aegina, Grecja
Second floor apartment for rent at Agioi,Aegina
Municipality of Aegina, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 2
Obiekt położony jest w Souvala, 1,4 km od plaży Loutra Souvalas i 1,9 km od plaży Souvala, w…
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First floor apartment for rent in Souvala,Aegina w Vathy, Grecja
First floor apartment for rent in Souvala,Aegina
Vathy, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 1
Położony w Souvala w regionie Attica. Obiekt położony jest w odległości niespełna 1 km od pl…
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1st floor apartment for rent 86 sq.m. in the area of ​​Souvala just 7 minutes from the beach. w Aegina, Grecja
1st floor apartment for rent 86 sq.m. in the area of ​​Souvala just 7 minutes from the beach.
Aegina, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Piętro 1
1 piętro apartament do wynajęcia 86 m2 w okolicy Bethond Souvala zaledwie 7 minut od plaży. …
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Apartment for rent at Agia Marina ,Aegina w Agia Marina, Grecja
Apartment for rent at Agia Marina ,Aegina
Agia Marina, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Hotel Agia Marina Aegina oferuje klimatyzowane zakwaterowanie z tarasem. Ten niedawno odnowi…
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First floor apartment for rent at Agioi,Aegina w Vathy, Grecja
First floor apartment for rent at Agioi,Aegina
Vathy, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 1
Hotel Schinos by Frangki usytuowany jest w Souvala, 1,4 km od plaży Loutra Souvalas i 1,9 km…
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Comfortable studio of 23 sq.m. with private yard ideal for relaxing holidays in Perdika. w Perdika, Grecja
Comfortable studio of 23 sq.m. with private yard ideal for relaxing holidays in Perdika.
Perdika, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 23 m²
Komfortowe studio o powierzchni 23 m2 z prywatnym podwórzem idealnym do relaksujących wakacj…
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For rent first floor apartment 70 sq.m. in Aegina in the area of ​​Perdika. w Perdika, Grecja
For rent first floor apartment 70 sq.m. in Aegina in the area of ​​Perdika.
Perdika, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1
Na wynajem mieszkanie na pierwszym piętrze 70 m2 w Aegina w obszarze SimpsonPerdika.Idealny …
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Ground floor apartment for rent 30 sq.m. just a few minutes from the sea in the area of ​​Perdika. w Perdika, Grecja
Ground floor apartment for rent 30 sq.m. just a few minutes from the sea in the area of ​​Perdika.
Perdika, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Parter apartament do wynajęcia 30 mkw zaledwie kilka minut od morza w okolicy dzielnicy Perd…
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