Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Saronida Municipal Unit
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Saronida Municipal Unit, Grecja

;
1 obiekt total found
Willa 6 pokojów w Municipality of Saronikos, Grecja
Willa 6 pokojów
Municipality of Saronikos, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 5 000 m²
The villa is located on the shore of the Saronic Gulf and has stunning views of the sea from…
$4,63M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Saronida Municipal Unit, Grecja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się