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Dom wolnostojący na sprzedaż w Regional Unit of West Attica, Grecja

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Municipality of Megara
12
Municipal Unit of Megara
11
Dom wolnostojący Usuwać
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14 obiektów total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 150 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z jednej syp…
$318,791
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 80 m ² w Attica. Dom składa się z 3 sypialni, salonu, jednej kuch…
$194,817
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 90 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się …
$259,756
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Agencja
Grekodom Development
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It Is RealtyIt Is Realty
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Fyli, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Fyli, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 166 m²
Na sprzedaż -- Residential Maisonette -- West Attica: Ano Liosia 166 Sq.m., 5 Sypialnie, 3 ł…
$524,414
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Dom wolnostojący w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Megara, Grecja
Powierzchnia 670 m²
Domek o powierzchni 670 metrów kwadratowych na sprzedaż w Nea Peramos, Attyka. Pierwsze pięt…
$1,65M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 215 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 215 metrów kwadratowych w Attica. Piwnica składa się z jednej s…
$2,54M
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż 3 piętrowa willa o powierzchni 400 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$2,07M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 230 m²
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 230 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$354,213
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 240 m kw. Attica. Półpiwnica składa się z 2 magazynów. Parter s…
$684,811
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Mandra Eidyllia, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Mandra Eidyllia, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż -- Residential Maisonette -- Attyka Zachodnia: Mandra - Palaiochorio 250 Sq.m., …
$349,610
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 180 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$2,95M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Megara, Grecja
Powierzchnia 320 m²
W mieście Kineta znajduje się dwupiętrowy dom jednopiętrowy o powierzchni 320 m kw. Kineta m…
$265,659
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 290 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 290 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z 2 sypialni…
$590,354
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 150 m kw. w Peloponezu. Parter składa się z 2 sypialni, salonu, …
$259,756
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Regional Unit of West Attica, Grecja

z Widok na góry
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