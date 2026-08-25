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Mieszkania na sprzedaż w Regional Unit of North Athens, Grecja

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Municipality of Chalandri
45
Municipal Unit of Neo Psychiko
41
Municipality of Penteli
8
Melissia Municipal Unit
7
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89 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Kifisia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Kifisia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż: Nowoczesny, offplan apartament w pożądanej okolicy Nea Erithraia. Na tym parter…
$330 100
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Vista Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Marousi, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Marousi, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 121 m²
Na sprzedaż -- Apartament mieszkalny -- Ateny Północ: Marousi - Nea Lesvos 121 Sq.m., 3 Sypi…
$332 129
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 122 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 122 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze.…
$472 283
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 101 m²
Na sprzeda? mieszkanie budowlane o powierzchni 101 m kw. w Atenach. Apartament znajduje się …
$590 354
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Kifisia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Kifisia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Kifisia Suites is a thoughtfully designed residential development set in a quiet and green n…
$347 217
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Marousi, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Marousi, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1/5
Apartamenty inwestycyjne w Atenach (Marousi) Odpowiednie do programu Golden Visa Grecji …
$315 480
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 77 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê 77 m kw. W Atenach. Apartament znajduje się na drugim pięt…
$454 573
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 215 m²
Na sprzedaż apartament o powierzchni 215 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje …
$554 933
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Kifisia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Kifisia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Kifisia Suites is a thoughtfully designed residential development set in a quiet and green n…
$341 331
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 128 m²
Na sprzedaż Dupleks o powierzchni 128 metrów kwadratowych w Atenach Dupleks znajduje się na …
$708 425
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 79 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 79 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 6 piętrze. …
$218 431
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Powierzchnia 159 m²
Na sprzeda? mieszkanie 159 m kw., w centralnej Grecji. Mieszkanie ma wewnętrzny układ.
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 180 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 4 piętrze.…
$796 978
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Mieszkanie w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Powierzchnia 38 m²
Apartament na sprzedaż 38 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje się na pierwszy…
$159 959
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Na sprzeda? mieszkanie w budowie o powierzchni 75 m kw. w Atenach. Apartament znajduje się n…
$434 501
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Na sprzeda? mieszkanie 138 m kw. w Atenach. Apartament znajduje się na parterze. Składa się …
$354 213
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Nea Ionia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Nea Ionia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż -- Mieszkanie mieszkalne -- Ateny Północ: Nea Ionia - 80 Sq.m., 2 Sypialnie, 1 Ł…
$256 380
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 124 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 124 metrów kwadratowych w Atenach. Mieszkanie znajduje …
$448 669
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 170 m²
Na sprzeda? mieszkanie 170 m kw. w Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Składa się…
$1,30M
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Na sprzeda? mieszkanie w budowie o powierzchni 75 m kw. w Atenach. Apartament znajduje się n…
$434 501
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Papagos Cholargos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Papagos Cholargos, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1
Holargos, Faneromeni: Sprzedawane pod budowane mieszkanie pod podłogą w bardzo przedmałżeńsk…
$524 443
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
Na sprzeda? mieszkanie 200 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Składa s…
$1,05M
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 130 m kw w Atenach. Apartament znajduje się na drugim p…
$502 982
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 76 m²
Na sprzeda? mieszkanie w budowie o powierzchni 76 m kw w Atenach. Apartament znajduje się na…
$434 501
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 105 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 105 metrów kwadratowych w Atenach. Mieszkanie znajduje …
$442 766
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Mieszkanie w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? mieszkanie 100 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje się na drugim …
$418 410
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Penteli, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Penteli, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 109 m²
Melissia na północ od Aten, doskonałe mieszkanie 109sq.m. jasne 3 piętro, nowe i dobrze zbud…
$508 099
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Mieszkanie w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Powierzchnia 35 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 29 metrów kwadratowych w Atenach. Mieszkanie znajduje s…
$165 299
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 127 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 127 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 4 piętrze.…
$554 933
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 52 m²
Na sprzedaż mieszkanie o powierzchni 52 m2 w Atenach. Mieszkanie jest na 1. Podłoga. Składa …
$200 720
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Typy nieruchomości w Regional Unit of North Athens.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Regional Unit of North Athens, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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