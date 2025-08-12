Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Regional Unit of North Athens
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Garaż

Mieszkania z garażem na sprzedaż w Regional Unit of North Athens, Grecja

Municipality of Agia Paraskevi
57
Municipality of Kifisia
34
Municipality of Marousi
25
Municipality of Chalandri
22
1 obiekt total found
Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów w Municipality of Penteli, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów
Municipality of Penteli, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Piętro 3/6
Apartament na sprzedaż, parter: 3, 4 (2 Poziomy), w okolicy: Vrilissia - Centrum. Powierzchn…
$536,020
