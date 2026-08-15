Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Papagos - Cholargos
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Municipality of Papagos Cholargos, Grecja

;
Municipal Unit of Cholargos
6
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
6 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Papagos Cholargos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Papagos Cholargos, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1
Holargos, Faneromeni: Sprzedawane pod budowane mieszkanie pod podłogą w bardzo przedmałżeńsk…
$524,443
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Papagos Cholargos, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Papagos Cholargos, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 143 m²
Luxury apartments in an ideal location in Holargos. with basement and pilot house In a slopi…
$690,855
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Papagos Cholargos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Papagos Cholargos, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Luksusowe apartamenty w idealnej lokalizacji w Holargos. z piwnicą i sterówką Na pochyłym te…
$413,466
Zostaw prośbę
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Papagos Cholargos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Papagos Cholargos, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Luxury apartments in an ideal location in Holargos. with basement and pilot house In a slopi…
$444,869
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Papagos Cholargos, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Papagos Cholargos, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 143 m²
Luxury apartments in an ideal location in Holargos. with basement and pilot house In a slopi…
$690,855
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Papagos Cholargos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Papagos Cholargos, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Luxury apartments in an ideal location in Holargos. with basement and pilot house In a slopi…
$423,934
Zostaw prośbę
TekceTekce

Parametry nieruchomości w Municipality of Papagos Cholargos, Grecja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się