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Hotele na sprzedaż w Pieria Regional Unit, Grecja

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Dion Olympos Municipality
6
Katerini Municipality
5
Pydna Kolindros Municipality
4
Korinos
3
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15 obiektów total found
Hotel 1 100 m² w Platamonas, Grecja
Hotel 1 100 m²
Platamonas, Grecja
Powierzchnia 1 100 m²
Na sprzedaż hotel 1100 metrów kwadratowych na Wybrzeżu Olimpijskim. Hotel ma 4 poziomy. Wspa…
$3,07M
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Grekodom Development
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Hotel 1 100 m² w Platamonas, Grecja
Hotel 1 100 m²
Platamonas, Grecja
Powierzchnia 1 100 m²
Na sprzedaż hotel 1100 metrów kwadratowych na Wybrzeżu Olimpijskim. Hotel ma 4 poziomy. Wido…
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 820 m² w Skotina, Grecja
Hotel 820 m²
Skotina, Grecja
Powierzchnia 820 m²
Hotel na sprzedaż o powierzchni 820 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej. Z okien wi…
$1,51M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 1 603 m² w Makrygialos, Grecja
Hotel 1 603 m²
Makrygialos, Grecja
Powierzchnia 1 603 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 1603 metrów kwadratowych na Wybrzeżu Olimpijskim. Hotel ma 3…
$1,18M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 2 694 m² w Olympiaki Akti Beach, Grecja
Hotel 2 694 m²
Olympiaki Akti Beach, Grecja
Powierzchnia 2 694 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż: 4-gwiazdkowy Hotel & SPA – Wyjątkowa Okazja Inwestycyjna na Riwierze Olimpijski…
$6,34M
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Hotel 648 m² w Makrygialos, Grecja
Hotel 648 m²
Makrygialos, Grecja
Powierzchnia 648 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 648 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. Hotel ma 3 …
$826,496
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Hotel 500 m² w Korinos, Grecja
Hotel 500 m²
Korinos, Grecja
Powierzchnia 500 m²
Na sprzedaż hotel 500 m ² w Riwierze Olimpijskiej. Budynek składa się z siedmiu sklepów na p…
$944,567
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 750 m² w Moschopotamos, Grecja
Hotel 750 m²
Moschopotamos, Grecja
Powierzchnia 750 m²
Oferujemy ci wybuchową ofertę! Hotel na sprzeda ¿w malowniczej górskiej wsi. Dwupiętrowy hot…
$1,89M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 580 m² w Korinos, Grecja
Hotel 580 m²
Korinos, Grecja
Powierzchnia 580 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 580 m2 w regionie Riwiery Olimpijskiej. Budynek jest podziel…
$767,461
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 1 600 m² w Neos Panteleimonas, Grecja
Hotel 1 600 m²
Neos Panteleimonas, Grecja
Powierzchnia 1 600 m²
Hotel na sprzedaż 1.600 mkw. powierzchnia, na działce o powierzchni 6.500 mkw. w północnej c…
$236,142
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 700 m² w Korinos, Grecja
Hotel 700 m²
Korinos, Grecja
Powierzchnia 700 m²
Na sprzedaż hotel 700 metrów kwadratowych na Wybrzeżu Olimpijskim. Hotel ma jeden poziom. Wł…
$767,461
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 10 496 m² w Neoi Poroi, Grecja
Hotel 10 496 m²
Neoi Poroi, Grecja
Sypialnie 191
Powierzchnia 10 496 m²
Kod własności: HPS5395 - Hotel FOR SPRZEDAŻ w Easts Olimpos Platamonas za €25.000.000. Ten 1…
$28,77M
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Hotel 600 m² w Makrygialos, Grecja
Hotel 600 m²
Makrygialos, Grecja
Powierzchnia 600 m²
Hotel na sprzedaż na Riwierze Olimpijskiej. Trzygwiazdkowy hotel posiada powierzchnię 600 m …
$1,30M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 790 m² w Makrygialos, Grecja
Hotel 790 m²
Makrygialos, Grecja
Powierzchnia 790 m²
Hotel na sprzedaż z dużym potencjałem inwestycyjnym w Makriyalos (Pieria, Grecja) Oferujemy …
$1,08M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 900 m² w Skotina, Grecja
Hotel 900 m²
Skotina, Grecja
Powierzchnia 900 m²
Na sprzedaż hotel 900 metrów kwadratowych na Wybrzeżu Olimpijskim. Hotel ma 3 poziomy. Właśc…
$1,53M
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Grekodom Development
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Typy nieruchomości w Pieria Regional Unit.

nieruchomości komercyjne
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