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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Peloponez, Grecja Zachodnia i Wyspy Jońskie, Grecja

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Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
19
Municipality of Corinth
6
Municipality of Northern Corfu
6
Municipality of Southern Corfu
5
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74 obiekty total found
Hotel 410 m² w Barbati, Grecja
Hotel 410 m²
Barbati, Grecja
Powierzchnia 410 m²
Nowoczesny prywatny kompleks na sprzedaż na wyspie Korfu. Kompleks składa się z sześciu luks…
$2,60M
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Nieruchomości komercyjne 580 m² w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Nieruchomości komercyjne 580 m²
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 580 m²
Dla sale- mieszkalnych propraties- korinthia: korinthia 580 sq.m., 6 Sypialnie, Parter Floor…
$384,571
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Hotel 400 m² w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Hotel 400 m²
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 400 m²
Mini przytulny hotel na sprzedaż na wschodnim wybrzeżu wyspy Korfu. Hotel składa się z 13 ap…
$3,54M
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TekceTekce
Hotel 335 m² w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Hotel 335 m²
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 335 m²
Nieruchomość znajduje się w Agios Gordios, bardzo popularny letniskowy kurort o wyjątkowej n…
$767,461
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Grekodom Development
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Hotel 480 m² w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Hotel 480 m²
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Sypialnie 12
Powierzchnia 480 m²
Na sprzedaż hotel 480 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Hotel ma 3 poziomy. Parter składa…
$1,59M
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Hotel 768 m² w Lakopetra, Grecja
Hotel 768 m²
Lakopetra, Grecja
Powierzchnia 768 m²
Hotel - pensjonat znajduje się na wybrzeżu miejscowości wypoczynkowej Niforeika na półwyspie…
$1,30M
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Grekodom Development
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Hotel 720 m² w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Hotel 720 m²
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 720 m²
Na sprzeda?, czteropi? trowy hotel 720 m kw., w centrum magistralnego miasta na wyspie Zakyn…
$1,06M
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Grekodom Development
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Nieruchomości komercyjne w Municipality of Corinth, Grecja
Nieruchomości komercyjne
Municipality of Corinth, Grecja
Nieruchomość komercyjna z pierwszego piętra 184 m kw. na sprzedaż w strefie przybrzeżnej Lou…
$285,677
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Sideris Real Estate
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Hotel 800 m² w Kato Agios Markos, Grecja
Hotel 800 m²
Kato Agios Markos, Grecja
Powierzchnia 800 m²
Oferujemy hotel położony na północnym wybrzeżu wyspy Korfu. Kompleks składa się z 10 dwóch m…
$3,52M
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Grekodom Development
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Hotel 4 600 m² w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Hotel 4 600 m²
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Powierzchnia 4 600 m²
Hotel na sprzedaż na Korfu - wartość wyjątkowa Lokalizacja i przegląd: Doskonała lokalizacj…
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Grekodom Development
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Hotel 1 200 m² w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Hotel 1 200 m²
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 1 200 m²
Na sprzedaż hotel 1200 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Hotel ma jeden poziom. Są: klim…
$2,66M
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Grekodom Development
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Hotel 260 m² w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Hotel 260 m²
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Powierzchnia 260 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 260 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Hotel ma jeden pozi…
$472,283
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Grekodom Development
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Hotel 1 460 m² w Municipality of Corinth, Grecja
Hotel 1 460 m²
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 18
Powierzchnia 1 460 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 1460 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Hotel ma…
$2,60M
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Grekodom Development
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Hotel 1 184 m² w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Hotel 1 184 m²
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 1 184 m²
Hotel położony na wyspie Zakinthos w piaszczystej plaży Kalamaki. 33 pokoje w hotelu zostały…
$2,89M
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Grekodom Development
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Hotel 950 m² w Gouvia, Grecja
Hotel 950 m²
Gouvia, Grecja
Powierzchnia 950 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 950 m2 z działką 9000 m2 Znajduje się w malowniczej miejscow…
$767,461
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Grekodom Development
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Hotel 580 m² w Alykes Potamou, Grecja
Hotel 580 m²
Alykes Potamou, Grecja
Sypialnie 8
Powierzchnia 580 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 580 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Hotel ma poziomy 3.…
$3,54M
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Grekodom Development
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Hotel 660 m² w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Hotel 660 m²
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Powierzchnia 660 m²
Hotel na sprzedaż w samym sercu miejscowości Lively Resort South Corfu Położony w centrum j…
$944,567
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Hotel 400 m² w Kavos, Grecja
Hotel 400 m²
Kavos, Grecja
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż, hotel o powierzchni 400 m2 położony w Cavos zaledwie 50 m od plaży! Obiekt znaj…
$826,496
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Hotel 385 m² w Kato Agios Markos, Grecja
Hotel 385 m²
Kato Agios Markos, Grecja
Powierzchnia 385 m²
Oferujemy na sprzedaż oddzielny hotel w Sidari, na północ od Korfu. Ten hotel jest idealny n…
$826,496
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Hotel 300 m² w Kontokali, Grecja
Hotel 300 m²
Kontokali, Grecja
Powierzchnia 300 m²
Istnieje apartament-hotel na sprzedaż, składający się z dwóch budynków i basen (7x15m). Głów…
$885,531
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Grekodom Development
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Hotel 3 370 m² w Platanos, Grecja
Hotel 3 370 m²
Platanos, Grecja
Powierzchnia 3 370 m²
Na sprzedaż hotel 3370 metrów kwadratowych w zachodniej Peloponezji. Hotel ma jeden poziom. …
$2,13M
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Hotel w Planos, Grecja
Hotel
Planos, Grecja
Na sprzedaż dwupiętrowy hotel o powierzchni 240 m ² w miejscowości Marineika na wyspie Zakyn…
$590,354
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Grekodom Development
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Hotel 480 m² w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Hotel 480 m²
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 480 m²
Hotel na sprzedaż o powierzchni 480 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Hotel znajduje się …
$867,067
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Hotel 1 450 m² w Tolo, Grecja
Hotel 1 450 m²
Tolo, Grecja
Powierzchnia 1 450 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 1450 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponese. Hotel ma j…
$4,49M
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Hotel 1 734 m² w Platanos, Grecja
Hotel 1 734 m²
Platanos, Grecja
Powierzchnia 1 734 m²
Na sprzeda? hotel 1734 m kw. Western Peloponese. Hotel ma jeden poziom. Właściciele opuszczą…
$944,567
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Hotel 920 m² w Katastari, Grecja
Hotel 920 m²
Katastari, Grecja
Powierzchnia 920 m²
Na sprzedaż piękny kompleks 920 m kw., położony w Alikanas na wschodzie Zakynthos. Składa si…
$3,66M
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Hotel 710 m² w Petriti, Grecja
Hotel 710 m²
Petriti, Grecja
Powierzchnia 710 m²
Na sprzedaż, 3-piętrowy niedokończony budynek 710 m kw z widokiem na morze! Dostępne działk…
$277,467
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Hotel 740 m² w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Hotel 740 m²
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Powierzchnia 740 m²
Na sprzedaż, piękny nadmorski hotel w okolicy Cavos, w bardzo południowej części Korfu. Hote…
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Hotel 2 500 m² w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Hotel 2 500 m²
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 2 500 m²
Oferuje się na sprzedaż hotel, który rozciąga udogodnienia 2.500m2 i 3.000 działki i jest ca…
$3,19M
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Hotel 1 600 m² w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Hotel 1 600 m²
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 1 600 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 1600 metrów kwadratowych w Zante. Hotel ma jeden poziom. Is…
$3,01M
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Typy nieruchomości w Peloponez, Grecja Zachodnia i Wyspy Jońskie.

hotele
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