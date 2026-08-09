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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Municipality of Corinth, Grecja

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Municipal Unit of Corinth
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6 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne w Municipality of Corinth, Grecja
Nieruchomości komercyjne
Municipality of Corinth, Grecja
Nieruchomość komercyjna z pierwszego piętra 184 m kw. na sprzedaż w strefie przybrzeżnej Lou…
$285,677
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Agencja
Sideris Real Estate
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Hotel 1 460 m² w Municipality of Corinth, Grecja
Hotel 1 460 m²
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 18
Powierzchnia 1 460 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 1460 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Hotel ma…
$2,60M
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Agencja
Grekodom Development
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Nieruchomości komercyjne 270 m² w Assos, Grecja
Nieruchomości komercyjne 270 m²
Assos, Grecja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 270 m²
Na sprzedaż - - Mieszkaniowe Inne nieruchomości - - Korinthia: Assos - Lechaio 270mq.m., 9 S…
$524,414
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TekceTekce
HOTEL FOR SALE w Municipality of Corinth, Grecja
HOTEL FOR SALE
Municipality of Corinth, Grecja
Pokoje 15
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Liczba kondygnacji 2
Kompleks piętnastu autonomicznych apartamentów do wynajęcia bardzo blisko morza. Apartamenty…
$938,794
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Agencja
Sideris Real Estate
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English, Русский, Ελληνικά
Nieruchomości komercyjne 135 m² w Municipality of Corinth, Grecja
Nieruchomości komercyjne 135 m²
Municipality of Corinth, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 135 m²
Kod własności: 581758 - Maisonette FOR SALE in Loutraki- Perachora Isthmia za €350.000. Ten …
$438,713
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Nieruchomości komercyjne 135 m² w Municipality of Corinth, Grecja
Nieruchomości komercyjne 135 m²
Municipality of Corinth, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 135 m²
Kod własności: 581755 - Dom dla SPRZEDAŻY w Loutraki- Perachora Isthmia za €450.000. To 135 …
$438,713
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