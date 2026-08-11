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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Municipal Unit of Corinth, Grecja

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3 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 135 m² w Municipality of Corinth, Grecja
Nieruchomości komercyjne 135 m²
Municipality of Corinth, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 135 m²
Kod własności: 581758 - Maisonette FOR SALE in Loutraki- Perachora Isthmia za €350.000. Ten …
$438,713
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Hotel 1 460 m² w Municipality of Corinth, Grecja
Hotel 1 460 m²
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 18
Powierzchnia 1 460 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 1460 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Hotel ma…
$2,60M
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Nieruchomości komercyjne 135 m² w Municipality of Corinth, Grecja
Nieruchomości komercyjne 135 m²
Municipality of Corinth, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 135 m²
Kod własności: 581755 - Dom dla SPRZEDAŻY w Loutraki- Perachora Isthmia za €450.000. To 135 …
$438,713
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