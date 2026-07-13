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Domy Szeregowe w górach w Oraiokastro, Grecja

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1 obiekt total found
Szeregowiec w Oreokastro Municipality, Grecja
Szeregowiec
Oreokastro Municipality, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 172 m²
Na sprzedaż w Salonikach. Maisonette ma 3 poziomy. 1 piętro składa się z salonu z kuchnią, j…
$354,213
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Oraiokastro, Grecja

z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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