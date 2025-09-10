Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Spata - Artemida
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na morze

Domy nad morzem na sprzedaż w Municipality of Spata Artemida, Grecja

Artemida Municipal Unit
31
Spata Loutsa Municipal Unit
5
12 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Willa 5 pokojów
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/1
Na sprzeda? 1- pi? trowa willa 200 m kw. w Atenach. Willa składa się z 4 sypialni, pokój dzi…
$1,15M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Szeregowiec 8 pokojów w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Szeregowiec 8 pokojów
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maisonette 300 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 4 poziomy. Półpiwnica…
$614,481
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Willa w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Willa
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 1
The villa is 320 sq.m., It consists of: basement : a separate apartment with one bedroo…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
AdriastarAdriastar
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
Piętro 1/1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 260 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z 2 sypialni…
$362,837
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Szeregowiec 6 pokojów w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 259 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 259 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma pozio…
$936,353
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 254 m²
Piętro -1/1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 254 m kw. W Atenach. Półpiwnica składa się z jednego prysznica …
$334,746
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 95 metrów kwadratowych w Attica. Dom składa się z 3 sypialni, pok…
$222,384
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowy dom 180 m kw. w Attica. Parter składa się z 2 sypialni, salonu, jedne…
$461,154
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Dom wolnostojący 8 pokojów w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 175 m kw. Attica. Półpiwnica składa się z 2 sypialni, salonu, j…
$526,698
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 4-piętrowy dom 350 metrów kwadratowych w Attica. Półpiwnica składa się z jednej …
$760,786
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Dom wolnostojący 1 pokój w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 330 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 330 m kw. Attica. Wspaniały widok na miasto, morze, góry otwier…
$877,831
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Szeregowiec 1 pokój w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Szeregowiec 1 pokój
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 244 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 244 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma 3 poz…
$702,264
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά

Typy nieruchomości w Municipality of Spata Artemida.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Municipality of Spata Artemida, Grecja

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się