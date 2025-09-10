Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Spata - Artemida
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Municipality of Spata Artemida, Grecja

Artemida Municipal Unit
31
Spata Loutsa Municipal Unit
5
2 obiekty total found
Willa 5 pokojów w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Willa 5 pokojów
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/1
Na sprzeda? 1- pi? trowa willa 200 m kw. w Atenach. Willa składa się z 4 sypialni, pokój dzi…
$1,15M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 4-piętrowy dom 350 metrów kwadratowych w Attica. Półpiwnica składa się z jednej …
$760,786
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Municipality of Spata Artemida.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Municipality of Spata Artemida, Grecja

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się