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Domy z basenem na sprzedaż w Municipality of Southern Corfu, Grecja

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Municipal Unit of Meliteieis
28
Municipal Unit of Lefkimmi
6
Municipal Unit of Korissia
4
1 obiekt total found
Willa w Pentati, Grecja
Willa
Pentati, Grecja
Powierzchnia 290 m²
Na sprzedaż willa o powierzchni 290 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Dodatki wliczone w …
$732,039
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Agencja
Grekodom Development
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Typy nieruchomości w Municipality of Southern Corfu.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Municipality of Southern Corfu, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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