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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Rhodes, Grecja

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1 obiekt total found
Zamek w Municipality of Rhodes, Grecja
Zamek
Municipality of Rhodes, Grecja
Powierzchnia 541 m²
Na sprzedaż na starym mieście Rodos, a zwłaszcza w regionie Colloquium, wyjątkowa i rzadka n…
$842,178
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Parametry nieruchomości w Municipality of Rhodes, Grecja

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