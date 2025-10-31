Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z ogrodem na sprzedaż w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja

Panorama Municipal Unit
84
Chortiatis Municipal Unit
56
Pylaia Municipal Unit
39
Panorama
6
2 obiekty total found
Szeregowiec w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż: przestronna rezydencja typu maisonette o powierzchni 300 m², rozłożona na czter…
$754,786
Zostaw prośbę
Szeregowiec 6 pokojów w Thermi, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Thermi, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 4
This impressive 250 sq.m. maisonette, located in the lush and highly sought-after area of Pa…
$685,886
Zostaw prośbę
