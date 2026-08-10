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Dom wolnostojący na sprzedaż w Municipality of Penteli, Grecja

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Dom wolnostojący Usuwać
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1 obiekt total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Penteli, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Penteli, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 210 m²
Nea Penteli maizonette 210 m2 3 poziomy (podniesiona półpiwnica - powyżej. parter & 1st) na …
$413,705
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Parametry nieruchomości w Municipality of Penteli, Grecja

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