Kompleks mieszkalny 🔥 Projekt kwalifikujący się do Golden Visa

🔥 Projekt kwalifikujący się do Golden Visa
Opis Projektu
Lokalizacja: Filolaou 168, Pangrati – jedna z najbardziej prestiżowych dzielnic Aten.
Komunikacja: 1 minuta do przystanku autobusowego, 14 minut do stacji metra Aghios Ioannis, 8 minut do placu Varnava i około 25 minut do Akropolu.
Inwestycja: Kameralny budynek mieszkalny powstały w wyniku przebudowy obiektu komercyjnego. Łącznie tylko 9 apartamentów premium.
PENTHOUSE 4-1
Ekskluzywny Penthouse Dwupoziomowy z Basenem
Cena: 685 000 €
3 sypialnie
2 łazienki
Powierzchnia: 93,00 m²
Tarasy i balkony: 105,90 m²
Prywatny taras dachowy o powierzchni 92,20 m² z basenem, strefą wypoczynkową i miejscem do grillowania.
Najbardziej luksusowy apartament w całym projekcie.