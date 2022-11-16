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Kompleks mieszkalny 🔥 Projekt kwalifikujący się do Golden Visa

Municipality of Athens, Grecja
od
$449,725
;
12
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ID: 37954
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Grecja
  • Region / Państwo
    Attyka
  • Okolica
    Region Attyka
  • Miasto
    Municipality of Athens
  • Adres
    Filolaou
  • Metro
    Aghios Ioannis (~ 700 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

O kompleksie

🔥 Projekt kwalifikujący się do Golden Visa

Opis Projektu

Lokalizacja: Filolaou 168, Pangrati – jedna z najbardziej prestiżowych dzielnic Aten.

Komunikacja: 1 minuta do przystanku autobusowego, 14 minut do stacji metra Aghios Ioannis, 8 minut do placu Varnava i około 25 minut do Akropolu.

Inwestycja: Kameralny budynek mieszkalny powstały w wyniku przebudowy obiektu komercyjnego. Łącznie tylko 9 apartamentów premium.

PENTHOUSE 4-1

Ekskluzywny Penthouse Dwupoziomowy z Basenem

  • Cena: 685 000 €

  • 3 sypialnie

  • 2 łazienki

  • Powierzchnia: 93,00 m²

  • Tarasy i balkony: 105,90 m²

Prywatny taras dachowy o powierzchni 92,20 m² z basenem, strefą wypoczynkową i miejscem do grillowania.

Najbardziej luksusowy apartament w całym projekcie.

Lokalizacja na mapie

Municipality of Athens, Grecja
Edukacja
Opieka zdrowotna

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$449,725
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