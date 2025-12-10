Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy w górach na sprzedaż w Municipal Unit of Kranidi, Grecja

wille
45
domy wolnostojące
12
szeregowcy
4
12 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa 5 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 270 m²
Piętro 1
Na sprzeda? 1- pi? trowa willa 270 m kw. We wschodniej Peloponezji - Ermionida. Willa składa…
$2,68M
Willa 11 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa 11 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 11
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 100 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 1100 m2 we wschodnim Peloponezie - Ermionida. Pół…
Cena na żądanie
Willa 7 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa 7 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 300 m kw. we wschodniej Peloponezji - Ermionida. Parter skład…
$3,03M
OneOne
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 167 m²
Piętro -1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 167 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie - Ermionida. P…
$506,858
Willa 1 pokój w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa 1 pokój
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 964 m²
Oto angielskie tłumaczenie: Na sprzedaż: 4- Story Villa (964 m2) w Porto Heli, Peloponese Ta…
$4,61M
Willa 1 pokój w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa 1 pokój
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 350 m2 w Peloponezie, w pobliżu Porto-Xeli. Willa…
$936,353
Estate Service 24Estate Service 24
Willa 12 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa 12 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 12
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 480 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 480 m kw. We wschodniej Peloponezji - Ermionida. Parter skład…
Cena na żądanie
Willa 7 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa 7 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Piętro -1/1
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 280 m kw. we wschodniej Peloponezji - Ermionida. Półpiwnica …
$1,85M
Willa 8 pokojów w Agios Aimilianos, Grecja
Willa 8 pokojów
Agios Aimilianos, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 650 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 650 m kw. We wschodniej Peloponezji - Ermionida. Parter skład…
$2,34M
VernaVerna
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 5
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? dom 0- kondygnacyjny o powierzchni 125 m kw w Peloponezu. Dodatki wliczone w cen…
$474,029
Willa 6 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa 6 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
For sale 2-storey villa of 300 sq.meters in Eastern Peloponnese - Ermionida. Ground floor co…
$2,33M
Willa 7 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa 7 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
For sale 2-storey villa of 300 sq.meters in Eastern Peloponnese - Ermionida. Ground floor co…
$2,10M
