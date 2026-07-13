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Domy z basenem na sprzedaż w Municipal Unit of Evrostina, Grecja

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domy wolnostojące
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1 obiekt total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Lykoporia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Lykoporia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 133 m²
Do sprzedaży w trakcie budowy 2-piętrowy dom 133 m kw. we wschodniej Peloponezji. Parter skł…
$531,319
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Evrostina, Grecja

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