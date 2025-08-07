Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipal Unit of Apollonioi
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Municipal Unit of Apollonioi, Grecja

Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa 9 pokojów w Agios Petros, Grecja
Willa 9 pokojów
Agios Petros, Grecja
Pokoje 9
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 119 m²
Liczba kondygnacji 2
Oddzielony Dom na sprzedaż, parter: parter, 1 (2 Poziomy), w okolicy: Agios Petros - Lefkada…
$582,630
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Apollonioi, Grecja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się