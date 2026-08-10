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Domy Szeregowe w Region Wyspy Jońskie, Grecja

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Korfu
3
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
21
Municipality of Northern Corfu
7
Szeregowiec Usuwać
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37 obiektów total found
Szeregowiec w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Szeregowiec
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż maisonette powierzchni 120 metrów kwadratowych. m w Lefkimmi Właściwość składa …
$115,314
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Szeregowiec w Liapades, Grecja
Szeregowiec
Liapades, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 147 m²
Na sprzeda? maizonette 147 m kw. na wyspie Korfu. Maisonette ma 2 poziomy. Półpiwnica składa…
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Szeregowiec w Psachnia, Grecja
Szeregowiec
Psachnia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż maizonette 140 m ² na wyspie Korfu. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z…
$153,492
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Szeregowiec w Agii Deka, Grecja
Szeregowiec
Agii Deka, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzeda? stary maizonette budowy 80 m kw. na wyspie Korfu. Maisonette ma 2 poziomy. Półpi…
$94,457
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Szeregowiec w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Szeregowiec
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż maizonette 140 m ² na wyspie Korfu. Maisonette ma 2 poziomy. Półpiwnica składa s…
$513,608
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Szeregowiec w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Szeregowiec
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 50 m kw na wyspie Korfu. Mieszkanie ma wewnętrzny układ…
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Szeregowiec w Ano Korakiana, Grecja
Szeregowiec
Ano Korakiana, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 97 m²
Na sprzeda? maizonette 97 m kw. na wyspie Korfu. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się …
$141,685
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Szeregowiec w Sinarades, Grecja
Szeregowiec
Sinarades, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Na sprzeda? maizonette 75 m kw. na wyspie Korfu. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się …
$174,192
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Szeregowiec w Germenata, Grecja
Szeregowiec
Germenata, Grecja
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż trzy domy w budowie na wyspie Kefalonia. Domy znajdują się w miejscu z panoramic…
$826,496
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Szeregowiec w Kynopiastes, Grecja
Szeregowiec
Kynopiastes, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 155 m²
Na sprzeda? maizonette 155 m kw. na wyspie Korfu. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się…
$324,695
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Szeregowiec w Agios Pantaleimonas, Grecja
Szeregowiec
Agios Pantaleimonas, Grecja
Powierzchnia 121 m²
Na sprzeda? maizonette 121 m kw. na wyspie Korfu. Maisonette ma jeden poziom. Dodatki wlicz…
$94,457
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Szeregowiec w Kynopiastes, Grecja
Szeregowiec
Kynopiastes, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 206 m²
Na sprzedaż maizonette 206 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Maisonette ma 3 poziomy. Par…
$194,817
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Szeregowiec w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Szeregowiec
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 120 m²
Townhouse na sprzeda ¿120 m2 na wyspie Korfu. Miasto znajduje się na 3 poziomach. Pierwsze p…
$451,313
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Szeregowiec w Gouvia, Grecja
Szeregowiec
Gouvia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 185 m²
Na sprzeda? maizonette 185 m kw. Na wyspie Korfu. Maisonette ma 3 poziomy. Parter składa się…
$531,319
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Szeregowiec w Perivoli, Grecja
Szeregowiec
Perivoli, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 79 m²
Na sprzeda? maizonette 79 m kw. na wyspie Korfu. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się …
$129,878
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Szeregowiec w Gouvia, Grecja
Szeregowiec
Gouvia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 84 m²
Na sprzeda? maizonette 84 m kw. na wyspie Korfu. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się …
$136,527
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Szeregowiec w Evropouli, Grecja
Szeregowiec
Evropouli, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
Na sprzeda?, maizonette 130 m kw. znajduje si? w Kobitsi, centralne Korfu. Maisonette składa…
$253,852
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Szeregowiec w Vatos, Grecja
Szeregowiec
Vatos, Grecja
Powierzchnia 34 m²
Na sprzeda? miejski teren 34 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Dom znajduje się na 2 pozi…
$119,969
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Szeregowiec w Agii Deka, Grecja
Szeregowiec
Agii Deka, Grecja
Powierzchnia 124 m²
Na sprzedaż - Dwie Maisonettes w Agios Matthaios Dwa mejsonety są dostępne na sprzedaż w obs…
$175,926
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Szeregowiec w Kamara, Grecja
Szeregowiec
Kamara, Grecja
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy apartament o powierzchni 150 m2 w centrum wioski Viros, który znajd…
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Szeregowiec w Ano Korakiana, Grecja
Szeregowiec
Ano Korakiana, Grecja
Powierzchnia 150 m²
Maisonette na sprzedaż w Ano Koracyan, Korfu Przytulna maisonette na sprzedaż w spokojnej o…
$182,810
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Szeregowiec w Gimari, Grecja
Szeregowiec
Gimari, Grecja
Powierzchnia 840 m²
Domek na sprzedaż o łącznej powierzchni 840 m2 składający się z czterech poziomów. W piwnicy…
$1,00M
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Szeregowiec w Benitses, Grecja
Szeregowiec
Benitses, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 135 m²
Na sprzeda? stary maizonette budowy 135 m kw. na wyspie Korfu. Maisonette ma 2 poziomy. Part…
$85,011
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Szeregowiec w Platonas, Grecja
Szeregowiec
Platonas, Grecja
Powierzchnia 85 m²
Maisonette na sprzeda ¿, 85 m2 w Agioi Douloi. Maizonette jest rozmieszczone na trzech pozi…
$112,167
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Szeregowiec w Agia Eleni, Grecja
Szeregowiec
Agia Eleni, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 175 m²
Na sprzeda? maizonette 175 m kw. Na wyspie Korfu. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica składa…
$472,283
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Szeregowiec w Vatonies, Grecja
Szeregowiec
Vatonies, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż stary dom 100 m kw. w malowniczej miejscowości Allimatades na północy Korfu! Dom…
$106,264
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Szeregowiec w Kato Agios Markos, Grecja
Szeregowiec
Kato Agios Markos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 198 m²
Na sprzedaż maizonette 198 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Maisonette ma 2 poziomy. Par…
$212,528
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Szeregowiec w Liapades, Grecja
Szeregowiec
Liapades, Grecja
Powierzchnia 124 m²
Na sprzeda? maizonette 124 m kw. na wyspie Korfu. Maisonette ma jeden poziom. Właściciele op…
$165,299
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Szeregowiec w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Szeregowiec
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 104 m²
Na sprzeda? maizonette 104 m kw. na wyspie Korfu. Maisonette ma jeden poziom. Są: klimatyza…
$798,653
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Szeregowiec w Alykes Potamou, Grecja
Szeregowiec
Alykes Potamou, Grecja
Powierzchnia 72 m²
Na sprzedaż stary maisonette budowlany o powierzchni 72 metrów kwadratowych na wyspie Korfu …
$484,091
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Parametry nieruchomości w Region Wyspy Jońskie, Grecja

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