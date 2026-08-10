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Dom wolnostojący na sprzedaż w Region Wyspy Jońskie, Grecja

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Korfu
13
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
60
Municipality of Northern Corfu
18
Kassopaia Municipal Unit
6
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Dom wolnostojący Usuwać
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110 obiektów total found
Dom wolnostojący w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Dom wolnostojący
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 74 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 74 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Domek sk…
$288,284
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Dom wolnostojący w Kynopiastes, Grecja
Dom wolnostojący
Kynopiastes, Grecja
Powierzchnia 132 m²
Na sprzedaż znajdują się 2 domki 91 m kw i 41 m kw w miejscowości Agios Prokopis w centralne…
$354,213
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Dom wolnostojący
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 157 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 157 metrów kwadratowych na półwyspie Peloponese.…
$342,769
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Dom wolnostojący 2 pokoi w Platonas, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Platonas, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 190 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 190 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter składa się z jed…
$212,528
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Kokkini, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Kokkini, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 100 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Dom składa się z 3 sypial…
$507,705
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Svoronata, Grecja
Dom wolnostojący
Svoronata, Grecja
Powierzchnia 219 m²
Na sprzedaż jest historycznie znaczący budynek zbudowany w 1870 roku w miejscowości Kaligata…
$814,689
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Astrakeri, Grecja
Dom wolnostojący
Astrakeri, Grecja
Powierzchnia 175 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 175 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Wspaniały widok na miasto…
$1,85M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Barbati, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Barbati, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 161 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 161 m kw na wyspie Korfu. Parter składa się z jednej sypialni, …
$531,319
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 150 m2 na wyspie Korfu. Jest kominek, klimatyzacja …
$2,24M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 240 m kw. na wyspie Korfu. Parter składa się z salonu z kuchnią…
$680,280
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Kynopiastes, Grecja
Dom wolnostojący
Kynopiastes, Grecja
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż znajduje się dom o powierzchni 240 m2 w dzielnicy Gastouri, 8 km od miasta Korfu…
$1,95M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Gimari, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Gimari, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 145 m²
Na sprzedaż: Charming 145 m2 Rezydencja w sercu starego miasta Korfu Ten wyjątkowy obiekt p…
$826,496
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Kynopiastes, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Kynopiastes, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 180 m kw. na wyspie Korfu. Parter składa się z 2 salonów, jednej…
$226,760
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Northern Corfu, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Northern Corfu, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 91 m²
Na sprzedaż 2 piętrowy dom o powierzchni 91 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter skła…
$118,071
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 118 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 118 metrów kwadratowych w Zante. Półpiwnica skład…
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Dom wolnostojący w Sinarades, Grecja
Dom wolnostojący
Sinarades, Grecja
Powierzchnia 150 m²
Nieruchomość na sprzedaż w okolicy Sinarades. Obiekt o łącznej powierzchni 150 m kw składa s…
$188,913
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Evropouli, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Evropouli, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 69 m²
Na sprzedaż stare budownictwo 1piętrowy dom o powierzchni 69 metrów kwadratowych na wyspie K…
$377,827
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Alykes Potamou, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Alykes Potamou, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 140 m kw. na wyspie Korfu. Parter składa się z 3 sypialni, salon…
$460,476
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Dom wolnostojący w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Dom wolnostojący
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 156 m²
Na sprzedaż, apartamenty z ich całkowitej powierzchni 145 m kw na dzia? ce 5220 m kw., znajd…
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Agia Eleni, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Agia Eleni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 90 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 90 m kw. Na wyspie Korfu. Parter składa się z 2 sypialni, jedne…
$141,685
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Kynopiastes, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Kynopiastes, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 200 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter składa się z sa…
$495,898
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Dom wolnostojący w Perivoli, Grecja
Dom wolnostojący
Perivoli, Grecja
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom o powierzchni 150 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Są: klimaty…
$466,380
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Agios Pantaleimonas, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Agios Pantaleimonas, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 58 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 58 m kw. Na wyspie Korfu. Dom składa się z 2 sypialni, jednej kuch…
$259,756
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Agia Eleni, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Agia Eleni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 204 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 204 m kw. na wyspie Korfu. Półpiwnica składa się z jednego magaz…
$885,531
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż stare budownictwo 2- piętrowy dom 200 m kw. na wyspie Korfu. Parter składa się z…
$88,553
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Avliotes, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Avliotes, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 110 m kw. na wyspie Korfu. Parter składa się z salonu, jednej ku…
$113,348
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Dom wolnostojący
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż piękny dwukondygnacyjny dom o powierzchni 180 m2, który łączy elegancję i ekolog…
$442,766
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Ipsos, Grecja
Dom wolnostojący
Ipsos, Grecja
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 130 m kw. na wyspie Korfu. Właściciele opuszczą meble ze sprzedażą…
$613,968
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Dom wolnostojący w Gouvia, Grecja
Dom wolnostojący
Gouvia, Grecja
Powierzchnia 310 m²
Willa o powierzchni 310 m2 jest na sprzedaż na wyspie Korfu. Willa znajduje się na wzgórzu z…
Cena na zgłoszenie
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 280 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 280 m kw. w Peloponezu. Parter składa się z jednej sypialni, sal…
$737,943
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Parametry nieruchomości w Region Wyspy Jońskie, Grecja

z Widok na góry
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