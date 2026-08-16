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Kawalerki na sprzedaż w Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja

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Kavala Municipality
7
Kawala
6
Kawalerka Usuwać
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9 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Kavala Municipality, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 2
Kavala, Na sprzedaż w ramach mieszkania budowlanego 47 m2 znajduje się na 2 piętrze budynku.…
$128,005
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Kawalerka 1 pokój w Kavala Municipality, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1
Kavala: Na sprzeda? mieszkanie budowlane 50 m kw. znajduje si? na 1 pi? trze budynku. Składa…
$133,823
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Kawalerka 1 pokój w Kavala Municipality, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Koń, Górna Kalamitsa: W nowym kompleksie domów, na sprzedaż Apartament 45 m2 300 metrów od p…
$105,451
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It Is RealtyIt Is Realty
Kawalerka w Kavala Municipality, Grecja
Kawalerka
Kavala Municipality, Grecja
Powierzchnia 34 m²
Piętro 1
Kavala: Na sprzedaż w ramach budowy Studio 34m2 znajduje się na 1 piętrze budynku. Składa si…
$116,085
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Kawalerka 1 pokój w Nea Peramos, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Free, New Peramos: Na sprzeda? mieszkanie 46 m2 elewacji znajduje si? na parterze budynku. S…
$152,323
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Kawalerka 2 pokoi w Palio, Grecja
Kawalerka 2 pokoi
Palio, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Mieszkanie na sprzedaż w Palio, Kawala w prefekturze Kavala za 170 000 € (nr oferty LA156). …
$284,598
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LDV InvestLDV Invest
Kawalerka 1 pokój w Kavala Municipality, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1
Kavala, Centrum: Na sprzedaż 50 m2 Apartament na 1 piętrze z dużą windą w bardzo uprzywilejo…
$128,960
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Kawalerka 1 pokój w Nea Peramos, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 2
Free, New Peramos: Na sprzeda? mieszkanie 44 m2 znajduje si? na 2 pi? trze budynku bardzo bl…
$134,079
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Kawalerka 1 pokój w Kavala Municipality, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Cavala, Uczciwy Krzyż: Na sprzedaż Apartament 52sqm w półpiwnicy z centralnego ogrzewania ol…
$71,504
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Parametry nieruchomości w Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja

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