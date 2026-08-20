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Mieszkania na sprzedaż w Thassos, Grecja

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5 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Thassos, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Thassos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11775 - Apartament DLA SPRZEDAŻY w Thasos Limenas za €180.000. Ten 78.00 m kw…
$211,474
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Mieszkanie 2 pokoi w Thassos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Thassos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11812 - Apartament DO SPRZEDAŻY w Thasos Limenas za 135.000 EUR. Ten 90.00 m …
$156,802
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Mieszkanie 2 pokoi w Thassos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Thassos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11644 - Apartament DO SPRZEDAŻY w Thasos Limenas za 180.000 €. To 80,00 m kw.…
$211,474
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 1 pokój w Thassos, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Thassos, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11717 - Apartament dla SPRZEDAŻY w Thasos Limenas za €222.000. Ten 80.00 m kw…
$260,818
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Mieszkanie 5 pokojów w Thassos, Grecja
Mieszkanie 5 pokojów
Thassos, Grecja
Pokoje 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Thassos, Centrum: Na sprzedaż przez budynek 450 m2 elewacji na parterze 4 poziomy z podgrzew…
$736,071
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