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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Sitia, Grecja

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Sitia Municipal Unit
17
Sitia
6
19 obiektów total found
Dom 2 pokoi w Municipality of Sitia, Grecja
Dom 2 pokoi
Municipality of Sitia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 1 600 m²
Liczba kondygnacji 1
Willa na Krecie, ustawiona na powierzchni 1600 m ², z prywatnym basenem i wspólnym kortem te…
$92,212
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Willa w Sfaka, Grecja
Willa
Sfaka, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 440 m²
Na sprzedaż luksusowy Villa 440sq.m z działki 5000sq.m we wschodniej Krecie. Willa składa si…
$3,29M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Piskokefalo, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Piskokefalo, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 161 m²
Na sprzedaż 2 - piętrowy dom o powierzchni 161 metrów kwadratowych na Krecie. Piwnica pół - …
$637,583
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Grekodom Development
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It Is RealtyIt Is Realty
Willa w Mochlos, Grecja
Willa
Mochlos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 550 m²
Ta wioska jest wyjątkową własnością, ukończoną zgodnie z najwyższymi standardami zarówno kon…
$4,13M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Sitia, Grecja
Dom wolnostojący
Sitia, Grecja
Powierzchnia 500 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 500 metrów kwadratowych na Krecie. Wspaniały widok …
$826,496
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Grekodom Development
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Willa w Sitia, Grecja
Willa
Sitia, Grecja
Powierzchnia 650 m²
Luksusowa willa o powierzchni 650 mkw w centrum miejscowości Sitia, w pobliżu tradycyjnego p…
$944,567
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Grekodom Development
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TekceTekce
Dom wolnostojący 4 pokoi w Sitia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Sitia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 378 m²
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 378 metrów kwadratowych na Krecie. Parter składa si…
$1,77M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Sfaka, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Sfaka, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż stare budownictwo 1- piętrowy dom 180 metrów kwadratowych na Krecie. Dom składa …
$113,348
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Agia Triada, Grecja
Szeregowiec
Agia Triada, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 105 m²
Na sprzedaż na Krecie maizonette 105 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z salo…
$188,913
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Grekodom Development
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Dom 4 pokoi w Mochlos, Grecja
Dom 4 pokoi
Mochlos, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Jest to niesamowita willa na sprzedaż w Lasithi, Kreta, znajduje się w nadmorskiej miejscowo…
$1,77M
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Dom wolnostojący 1 pokój w Skopi, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Skopi, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 50 m kw. Na Krecie. Parter składa się z salonu, jednej kuchni, …
$126,336
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Grekodom Development
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Willa w Sitia, Grecja
Willa
Sitia, Grecja
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż 2 piętrowa willa na Krecie. Willa ma 200 m2, zbudowana w 2019 roku. Ma również 1…
Cena na zgłoszenie
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Grekodom Development
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Willa w Mochlos, Grecja
Willa
Mochlos, Grecja
Powierzchnia 288 m²
Luksusowy widok na morze Villa w Mochlos, Kreta Położony w malowniczej miejscowości Mochlos,…
$1,54M
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Sfaka, Grecja
Szeregowiec
Sfaka, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż maisonette 80 metrów kwadratowych na Krecie. Maisonette ma 2 poziomy. Parter skł…
$129,878
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Grekodom Development
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Willa w Sfaka, Grecja
Willa
Sfaka, Grecja
Powierzchnia 440 m²
Proponowana sprzedaż budowy willi o powierzchni 400 m kw., o powierzchni 4020 m kw. Willa zo…
$2,93M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Sitia, Grecja
Willa
Municipality of Sitia, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 550 m²
Property Code: HPS5461 - Villa FOR SALE in Sitia Mochlos for € 3.500.000 . This 550.00 sq. …
$4,03M
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Szeregowiec w Skopi, Grecja
Szeregowiec
Skopi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 95 m²
Na sprzeda? maizonette 95 m kw. w Krecie. Maisonette ma 2 poziomy. Półpiwnica składa się z 2…
$153,492
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Sitia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Sitia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 90 metrów kwadratowych na Krecie. Mieszkanie znajduje s…
$226,696
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Grekodom Development
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Willa w Sitia, Grecja
Willa
Sitia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 179 m²
Luksusowy Seafront Villa - Sitia, Kreta Prywatny Seafront Luxury Villas Complex z bezpośredn…
$2,15M
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Grekodom Development
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Typy nieruchomości w Municipality of Sitia.

domy

Parametry nieruchomości w Municipality of Sitia, Grecja

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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