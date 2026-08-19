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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Ierapetra, Grecja

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Makry Gialos Municipal Unit
22
Ierapetra Municipal Unit
13
Ierapetra
10
35 obiektów total found
Szeregowiec w Makrigialos, Grecja
Szeregowiec
Makrigialos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? stary maizonette budowy 120 m kw. na Krecie. Maisonette ma 2 poziomy. Parter skł…
$88,553
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Willa w Makrigialos, Grecja
Willa
Makrigialos, Grecja
Powierzchnia 170 m²
Na sprzeda? willi w trakcie budowy 170sq.m z 770sq.m dzia? ka wyłącznego u? ytku. Willa znaj…
$1,26M
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Szeregowiec w Ierapetra, Grecja
Szeregowiec
Ierapetra, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 29 m²
Na sprzedaż na Krecie maizonette 29 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z salon…
$113,348
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Szeregowiec w Kavousi, Grecja
Szeregowiec
Kavousi, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Na sprzeda? maizonette 70 m kw. na Krecie. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z salo…
$85,389
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Willa w Municipality of Ierapetra, Grecja
Willa
Municipality of Ierapetra, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 223 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 223 m kw. na Krecie. Piwnica składa się z salonu, jednej łaz…
$578,547
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Szeregowiec w Municipality of Ierapetra, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Ierapetra, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Na sprzedaż maisonette 75 metrów kwadratowych na Krecie. Maisonette ma 2 poziomy. Półpiwnica…
$188,913
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Ierapetra, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Ierapetra, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 154 m²
Na sprzeda? mieszkanie 154 m kw. Na Krecie. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Składa się…
$295,177
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Willa w Makrigialos, Grecja
Willa
Makrigialos, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 200 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowa willa 200 m kw. na Krecie. Willa składa się z 6 sypialni, 2 salonów…
$1,42M
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Willa w Koutsouras, Grecja
Willa
Koutsouras, Grecja
Powierzchnia 140 m²
Na sprzeda? piêkny 140m2 nadmorski front maisonette znajduje siê w południowo-wschodniej Kre…
$1,83M
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Szeregowiec w Municipality of Ierapetra, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Ierapetra, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Na sprzedaż maisonette 75 metrów kwadratowych na Krecie. Maisonette ma 2 poziomy. Półpiwnica…
$194,817
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Willa w Makrigialos, Grecja
Willa
Makrigialos, Grecja
Powierzchnia 340 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa i 3 apartamenty na parterze na działce w Koutsounari! Willa o p…
$2,18M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Koutsouras, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Koutsouras, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom 160 m kw. Na Krecie. Półpiwnica składa się z jednego magazynu. …
$531,319
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Willa w Municipality of Ierapetra, Grecja
Willa
Municipality of Ierapetra, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 216 m²
Willa na sprzedaż w Makrigialos, Lasithi (Kreta) Unikalna 216 m2 willa w nowoczesnym komplek…
$602,161
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Mieszkanie 2 pokoi w Ierapetra, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Ierapetra, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 81 m²
Na sprzeda? mieszkanie 81 m kw. na Krecie. Apartament znajduje się na trzecim piętrze. Skład…
$230,238
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Szeregowiec w Municipality of Ierapetra, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Ierapetra, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Na sprzedaż maisonette 75 metrów kwadratowych na Krecie. Maisonette ma 2 poziomy. Półpiwnica…
$200,720
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Willa w Ierapetra, Grecja
Willa
Ierapetra, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 312 m²
Na sprzedaż przepiękna willa na południowo-zachodnim wybrzeżu Krety, 2 km od miasta i plaży …
$742,667
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Szeregowiec w Ierapetra, Grecja
Szeregowiec
Ierapetra, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 59 m²
Na sprzedaż na Krecie maizonette 59 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z salon…
$177,106
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Szeregowiec w Koutsouras, Grecja
Szeregowiec
Koutsouras, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 223 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 223 metrów kwadratowych na Krecie. Maisonette ma 3 pozi…
$578,547
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Willa w Kavousi, Grecja
Willa
Kavousi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 114 m²
Luksusowa willa jednopoziomowa z 3 sypialniami, 114 m ², położona na prywatnej działce o pow…
$1,09M
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Willa w Koutsouras, Grecja
Willa
Koutsouras, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 102 m²
Na sprzedaż 1- piętrowa willa 102 m ² na Krecie. Willa składa się z 2 sypialni, pokój dzienn…
$514,154
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Willa w Makrigialos, Grecja
Willa
Makrigialos, Grecja
Powierzchnia 510 m²
Na sprzeda? kompleks pod budowê 3 willi 170m każdy na 2.000m2 dzia? ce. Wille znajdują się n…
$3,78M
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Mieszkanie 3 pokoi w Ierapetra, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Ierapetra, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 107 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 107 metrów kwadratowych na Krecie. Mieszkanie znajduje …
$315,249
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Mieszkanie 2 pokoi w Ierapetra, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Ierapetra, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
Na sprzeda? mieszkanie 110 m kw. na Krecie. Apartament znajduje się na 4 piętrze. Składa się…
$479,877
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Willa w Makrigialos, Grecja
Willa
Makrigialos, Grecja
Powierzchnia 142 m²
Dwie piękne wille 1000m od morza. Nieruchomości są sprzedawane poza planem, z gotowym pozwol…
$869,002
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Kavousi, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Kavousi, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 192 m²
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 192 metrów kwadratowych na Krecie. Parter składa si…
$589,174
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Willa w Makrigialos, Grecja
Willa
Makrigialos, Grecja
Powierzchnia 400 m²
Dwa luksusowe wille na sprzedaż o łącznej powierzchni 400 m2, w tym piwnice, oferuje panoram…
$2,53M
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Szeregowiec w Municipality of Ierapetra, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Ierapetra, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Na sprzedaż maisonette 75 metrów kwadratowych na Krecie. Maisonette ma 2 poziomy. Półpiwnica…
$183,010
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Mieszkanie 2 pokoi w Ierapetra, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Ierapetra, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 135 m²
Na sprzeda? mieszkanie 135 m kw. na Krecie. Apartament znajduje się na 4 piętrze. Składa się…
$554,933
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Szeregowiec w Municipality of Ierapetra, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Ierapetra, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Na sprzedaż maisonette 75 metrów kwadratowych na Krecie. Maisonette ma 2 poziomy. Półpiwnica…
$183,010
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Willa w Makrigialos, Grecja
Willa
Makrigialos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 200 m kw. na Krecie. Parter składa się z jednej sypialni, sal…
Cena na zgłoszenie
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Typy nieruchomości w Municipality of Ierapetra.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Municipality of Ierapetra, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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