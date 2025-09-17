Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Heraklion
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec
  6. Widok na góry

Domy Szeregowe w górach w Municipality of Heraklion, Grecja

Heraklion Municipal Unit
12
Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Heraklion, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Heraklion, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Oddzielony Dom 120 m2 w Kallithea - Komfort, Widok & Idealna lokalizacja W samym sercu spoko…
$128,748
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Municipality of Heraklion, Grecja

z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się