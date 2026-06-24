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Domy nad morzem na sprzedaż w Karystos Municipality, Grecja

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2 obiekty total found
Szeregowiec w Agios Konstantinos, Grecja
Szeregowiec
Agios Konstantinos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? maizonette 120 m kw. W centralnej Grecji. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica sk…
$295,177
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Agios Konstantinos, Grecja
Szeregowiec
Agios Konstantinos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 111 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 111 metrów kwadratowych w środkowej Grecji .Maisonett…
$440,404
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Parametry nieruchomości w Karystos Municipality, Grecja

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