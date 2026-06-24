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Domy z ogrodem na sprzedaż w Karystos Municipality, Grecja

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1 obiekt total found
Dom w Nea Styra, Grecja
Dom
Nea Styra, Grecja
Powierzchnia 66 m²
Detached houses, apartments from 66 sq.m. in a green seaside place in central Evia. With mod…
$167,480
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Parametry nieruchomości w Karystos Municipality, Grecja

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