Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Chalkida
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na morze

Domy nad morzem na sprzedaż w Municipality of Chalkida, Grecja

Municipal Unit of Anthidon
25
Municipal Unit of Avlis
13
Chalkida
10
Nea Artaki
8
21 obiekt total found
Dom wolnostojący 7 pokojów w Avlida Beach, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Avlida Beach, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 316 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 316 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się…
$433,063
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 185 m kw. Na wyspie Euboea. Parter składa się z 2 sypialni, sal…
$702,264
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec 5 pokojów w Nea Artaki, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Nea Artaki, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 195 m²
Piętro 1/1
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 195 m kw. na wyspie Euboea. Maisonette ma 3 poziomy. …
$311,027
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
AdriastarAdriastar
Willa 5 pokojów w Municipality of Chalkida, Grecja
Willa 5 pokojów
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 335 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 335 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec 4 pokoi w Nea Artaki, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Nea Artaki, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż na wyspie Euboea maizonette o powierzchni 132 metrów kwadratowych. Maisonette ma…
$526,698
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 4 pokoi w Avlida Beach, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Avlida Beach, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 411 m²
Piętro 3/1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 411 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Parter składa się z s…
$875,482
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Estate Service 24Estate Service 24
Willa 1 pokój w Avlida Beach, Grecja
Willa 1 pokój
Avlida Beach, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 1 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Oferujemy na sprzedaż wyjątkowy obiekt w mieście Aulida. 4-piętrowa willa o powierzchni 1200…
$1,52M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 3 pokoi w Kalochori Pantichi, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Kalochori Pantichi, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 120 m kw. Na wyspie Euboea. Parter składa się z jednego magazyn…
$128,748
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 200 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Parter składa się z 2 …
$1,67M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
VernaVerna
Dom wolnostojący 1 pokój w Vathy, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Vathy, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 422 m²
Liczba kondygnacji 1
Budynek trzypiętrowy jest w budowie. Ziemia i pierwsze piętro mają powierzchnię mieszkalną 1…
$280,906
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec 7 pokojów w Nea Artaki, Grecja
Szeregowiec 7 pokojów
Nea Artaki, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maisonette 200 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Maisonette ma 3 poziomy. Pa…
$503,290
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 8 pokojów w Xirovrysi, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Xirovrysi, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 312 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 312 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Parter składa się z j…
$809,777
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 320 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Półpiwn…
$526,698
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 430 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 4-piętrowy dom o powierzchni 430 metrów kwadratowych na wyspie Euboea . Parter s…
$702,264
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 4 pokoi w Panorama, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Panorama, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 120 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Parter składa się z 2 …
$259,189
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 196 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Parter składa się z je…
$433,809
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Piętro -1/1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 220 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Półpiwn…
$417,475
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 8 pokojów w Municipality of Chalkida, Grecja
Willa 8 pokojów
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowa willa o powierzchni 600 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Parter…
$4,10M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowy dom 89 m kw. na wyspie Euboea. Parter składa się z salonu z kuchnią, …
$321,871
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 8 pokojów w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 420 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 4- piętrowy dom 420 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się …
$1,46M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 8 pokojów w Xirovrysi, Grecja
Willa 8 pokojów
Xirovrysi, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 585 m²
Piętro -1/1
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 585 m kw. Na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się z jednej s…
$1,86M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Typy nieruchomości w Municipality of Chalkida.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Municipality of Chalkida, Grecja

z Widok na góry
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się