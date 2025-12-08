Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z basenem na sprzedaż w Municipality of Chalkida, Grecja

Municipal Unit of Anthidon
25
Municipal Unit of Avlis
13
Chalkida
10
Nea Artaki
8
6 obiektów total found
Dom wolnostojący 7 pokojów w Avlida Beach, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Avlida Beach, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 316 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 316 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się…
$433,063
Willa 5 pokojów w Municipality of Chalkida, Grecja
Willa 5 pokojów
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 335 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 335 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
Cena na żądanie
Willa 1 pokój w Avlida Beach, Grecja
Willa 1 pokój
Avlida Beach, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 1 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Oferujemy na sprzedaż wyjątkowy obiekt w mieście Aulida. 4-piętrowa willa o powierzchni 1200…
$1,52M
Willa 8 pokojów w Municipality of Chalkida, Grecja
Willa 8 pokojów
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowa willa o powierzchni 600 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Parter…
$4,10M
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Piętro -2
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 250 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Piwnica…
$1,24M
Willa 8 pokojów w Xirovrysi, Grecja
Willa 8 pokojów
Xirovrysi, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 585 m²
Piętro -1/1
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 585 m kw. Na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się z jednej s…
$1,86M
