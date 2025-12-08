Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Chalkida
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na góry

Domy w górach na sprzedaż w Municipality of Chalkida, Grecja

Municipal Unit of Anthidon
25
Municipal Unit of Avlis
13
Chalkida
10
Nea Artaki
8
8 obiektów total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Kalochori Pantichi, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Kalochori Pantichi, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 120 m kw. Na wyspie Euboea. Parter składa się z jednego magazyn…
$128,748
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec 7 pokojów w Nea Artaki, Grecja
Szeregowiec 7 pokojów
Nea Artaki, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maisonette 200 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Maisonette ma 3 poziomy. Pa…
$503,290
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 320 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Półpiwn…
$526,698
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Century 21Century 21
Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Piętro -1/1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 220 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Półpiwn…
$417,475
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 1 pokój w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 143 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 143 m ² na wyspie Euboea. Widok na górę, las otwiera się od okie…
$356,984
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 8 pokojów w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 420 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 4- piętrowy dom 420 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się …
$1,46M
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Estate Service 24Estate Service 24
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Piętro -2
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 250 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Piwnica…
$1,24M
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 8 pokojów w Xirovrysi, Grecja
Willa 8 pokojów
Xirovrysi, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 585 m²
Piętro -1/1
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 585 m kw. Na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się z jednej s…
$1,86M
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

wille
domy wolnostojące
szeregowcy

z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się