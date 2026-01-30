Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Grecja
  3. Attyka
  4. Mieszkania
  5. Condo

Condo na sprzedaż w Attyka, Grecja

Condo w Perdika, Grecja
Condo
Perdika, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Zaledwie jedna godzina od Aten, w najbardziej uroczej nadmorskiej osady Aeginetissa na wyspi…
$281,367
