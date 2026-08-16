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Domy Szeregowe w Chania Regional Unit, Grecja

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Municipality of Apokoronas
4
Municipality of Platanias
6
Municipality of Chania
4
Szeregowiec Usuwać
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14 obiektów total found
Szeregowiec 3 pokoi w Gerani, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Gerani, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Liczba kondygnacji 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,39M
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Szeregowiec 3 pokoi w Gerani, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Gerani, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Liczba kondygnacji 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,04M
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Szeregowiec 3 pokoi w Gerani, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Gerani, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Liczba kondygnacji 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$984,892
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Szeregowiec w Chorafakia, Grecja
Szeregowiec
Chorafakia, Grecja
Powierzchnia 116 m²
Miasto 116 m kw. na wyspie Kreta jest na sprzedaż. Miasto znajduje się na 3 poziomach. Parte…
$399,542
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Xirosterni, Grecja
Szeregowiec
Xirosterni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 170 m²
Na sprzedaż maisonette 170 metrów kwadratowych na Krecie. Maisonette ma 3 poziomy. Parter sk…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
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Szeregowiec w Douliana, Grecja
Szeregowiec
Douliana, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 150 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie .Maiso…
$295,177
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec 3 pokoi w Gerani, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Gerani, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Liczba kondygnacji 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,04M
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Szeregowiec w Xirosterni, Grecja
Szeregowiec
Xirosterni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 170 m²
Na sprzedaż maisonette 170 metrów kwadratowych na Krecie. Maisonette ma 3 poziomy. Parter sk…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Chorafakia, Grecja
Szeregowiec
Chorafakia, Grecja
Powierzchnia 190 m²
Townhouse 190 m2 na wyspie Kreta jest na sprzedaż. Dom znajduje się na 2 poziomach. Drugie p…
$740,034
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Aspro, Grecja
Szeregowiec
Aspro, Grecja
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż: Oddzielna maisonette z widokiem na morze i wspólnym basenem - Chania, Kreta W j…
$319,918
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Kalathas, Grecja
Szeregowiec
Kalathas, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż maisonette 200 metrów kwadratowych na Krecie. Maisonette ma 3 poziomy. Parter sk…
$631,679
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Kalathas, Grecja
Szeregowiec
Kalathas, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż maisonette 200 metrów kwadratowych na Krecie. Maisonette ma 3 poziomy. Parter sk…
$767,461
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec 3 pokoi w Gerani, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Gerani, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Liczba kondygnacji 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,06M
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Szeregowiec 2 pokoi w Tavronitis, Grecja
Szeregowiec 2 pokoi
Tavronitis, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Beautiful Maisonette in Chania, Crete FOR GOLDEN VISA 250 Maisonette in Chania, Crete. Th…
$270,462
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Parametry nieruchomości w Chania Regional Unit, Grecja

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
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