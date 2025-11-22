Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Chania Regional Unit
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec
  6. Ogród

Domy Szeregowe z ogrodem w Chania Regional Unit, Grecja

Municipality of Apokoronas
8
Municipality of Platanias
9
Municipality of Chania
11
Chania
6
Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Szeregowiec 3 pokoi w Gerani, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Gerani, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Liczba kondygnacji 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,04M
Zostaw prośbę
Szeregowiec 3 pokoi w Gerani, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Gerani, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Liczba kondygnacji 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,06M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Chania Regional Unit, Grecja

z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się