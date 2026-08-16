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Dom wolnostojący na sprzedaż w Chania Regional Unit, Grecja

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Municipality of Apokoronas
12
Dom wolnostojący Usuwać
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14 obiektów total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Kalyves, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Kalyves, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 1
On the site with a total area of 2.468 sq.m. ( 24 acres ) 10 houses were built. Of these, 6 …
$674,756
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Kalyves, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Kalyves, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom wiejski z basenem i widokiem na morze Na terenie terenu o łącznej powierzchni 2468 mk…
$645,920
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Dom wolnostojący 8 pokojów w Kalyves, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Kalyves, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 203 m²
Liczba kondygnacji 3
Country tree-story house with a pool and sew view On the territory of the site with a tot…
Cena na zgłoszenie
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DD CO DEDD CO DE
Dom wolnostojący 3 pokoi w Kalyves, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Kalyves, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Liczba kondygnacji 1
Country house with swimming pool and sea views On the territory of the site with a total …
$634,386
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Kalathas, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Kalathas, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 112 m kw. na Krecie. Dom składa się z 3 sypialni, pokój dzienny…
$562,376
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Kalyves, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Kalyves, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy dom wiejski z basenem i widokiem na szycie Na terenie terenu o łącznej powier…
Cena na zgłoszenie
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Douliana, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Douliana, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 210 m²
Willa znajduje się w kurorcie Xylokastro, jest to dawna gmina Korinthos na Peloponezie. Poło…
$1,77M
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 8 pokojów w Kalyves, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Kalyves, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Liczba kondygnacji 3
Country tree-story house with a pool and sew view On the territory of the site with a tot…
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Kalyves, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Kalyves, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy dom wiejski z basenem i widokiem na szycie Na terenie terenu o łącznej powier…
Cena na zgłoszenie
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Kalyves, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Kalyves, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 1
Na terenie o łącznej powierzchni 2.468 mkw. ( 24 akry ) Wybudowano 10 domów. Spośród nich 6 …
$865,072
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Kalyves, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Kalyves, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 103 m²
Liczba kondygnacji 1
On the site with a total area of ​​2,468 sq.m. (24 acres) 10 houses were built. Of these, 6 …
$830,469
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Dom wolnostojący w Municipality of Chania, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Chania, Grecja
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 160 metrów kwadratowych na wyspie Kreta. Dom jes…
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Kalyves, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Kalyves, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 103 m²
Liczba kondygnacji 1
On the site with a total area of 2.468 sq.m. ( 24 acres ) 10 houses were built. Of these, 6 …
$668,989
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Douliana, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Douliana, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 690 m²
Na sprzedaż 4- piętrowy dom 690 m kw. Wschodni Peloponez. Parter składa się z jednego magazy…
$330,598
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Parametry nieruchomości w Chania Regional Unit, Grecja

z garażem
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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