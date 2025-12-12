Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Grecja
  3. Region Macedonia Środkowa
  4. Mieszkania
  5. Apartamenty wielopoziomowe
  6. Taras

Apartamenty wielopoziomowe z tarasem na sprzedaż w Region Macedonia Środkowa, Grecja

Kassandra Municipality
5
Kassandra Municipal Unit
3
Municipality of Sithonia
5
Sithonia Municipal Unit
5
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Kallithea, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Kallithea, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Piętro 1/2
Apartament A24 o całkowitej powierzchni 88 m² to doskonały przykład nowoczesnej architektury…
$324,223
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Kallithea, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Kallithea, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Piętro 1/2
Apartament A46 o powierzchni 93 m² w Kallithea, Chalkidiki, to wyjątkowa propozycja dla osób…
$312,497
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 1/6
Kalamaria Loft – Thessaloniki Seafront Living Type: Duplex apartment View: Direct sea …
$339,556
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1
Odkryj ten piękny dwupoziomowy apartament typu duplex położony w urokliwej nadmorskiej miejs…
$325,776
