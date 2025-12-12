Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Region Macedonia Środkowa
  4. Mieszkania
  5. Apartamenty wielopoziomowe
  6. Widok na morze

Apartamenty wielopoziomowe nad morzem na sprzedaż w Region Macedonia Środkowa, Grecja

Kassandra Municipality
5
Kassandra Municipal Unit
3
Municipality of Sithonia
5
Sithonia Municipal Unit
5
4 obiekty total found
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Pefkochori, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Pefkochori, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
INVESTMENT OPPORTUNITY WITH A PRIME LOCATION!!! Situated on the beachfront from the sea in a…
$310,994
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Kriopigi, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Kriopigi, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Liczba kondygnacji 3
Spektakularne letnie życie plus biznes, ten dom ma 400 metrów kwadratowych i 200 metrów gale…
$1,05M
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 1/6
Kalamaria Loft – Thessaloniki Seafront Living Type: Duplex apartment View: Direct sea …
$339,556
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1
Odkryj ten piękny dwupoziomowy apartament typu duplex położony w urokliwej nadmorskiej miejs…
$325,776
Agencja
Ellas Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Parametry nieruchomości w Region Macedonia Środkowa, Grecja

