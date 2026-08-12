Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Region Macedonia Środkowa
  4. Mieszkania
  5. Bliźniak

Bliźniaki na sprzedaż w Region Macedonia Środkowa, Grecja

;
Kassandra Municipality
5
Pallini Municipal Unit
4
Bliźniak Usuwać
Wyczyść
7 obiektów total found
Bliźniak 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Bliźniak 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: dwupoziomowe mieszkanie o powierzchni 90 m², położone na pierwszym i drugim pię…
$308,838
Zostaw prośbę
Bliźniak 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Bliźniak 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: dwupoziomowe mieszkanie o powierzchni 75 m² w Nikiti, Sithonia (Chalkidiki). N…
$198,123
Zostaw prośbę
Bliźniak 5 pokojów w Chaniotis, Grecja
Bliźniak 5 pokojów
Chaniotis, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 2
REZYDENCJALokalizacja - CHANIOTI (500 metrów od morza)Wyjątkowo dobrze utrzymane maisonette …
$170,647
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Bliźniak 4 pokoi w Chaniotis, Grecja
Bliźniak 4 pokoi
Chaniotis, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 285 m²
Liczba kondygnacji 2
REZYDENCJALokalizacja - CHANIOTI (150 metrów od morza)Dobrze utrzymane dwupiętrowe mieszkani…
$288,112
Zostaw prośbę
Bliźniak 8 pokojów w Chaniotis, Grecja
Bliźniak 8 pokojów
Chaniotis, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 3
REZYDENCJAPołożenie - Chanioti (30 metrów od morza)Podwójne mieszkanie na sprzedaż. Maisonet…
$435,020
Zostaw prośbę
Bliźniak 7 pokojów w Polychrono, Grecja
Bliźniak 7 pokojów
Polychrono, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 3
Three-storey elevated maisonette with fantastic sea view and huge terraces in an ideal locat…
$259,341
Zostaw prośbę
Bliźniak 4 pokoi w Kallithea, Grecja
Bliźniak 4 pokoi
Kallithea, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Liczba kondygnacji 2
REZYDENCJAPołożenie - Kallithea (650 metrów od morza)Zanurz się w atmosferze ciepła i harmon…
$158,985
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Region Macedonia Środkowa, Grecja

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się