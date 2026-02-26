Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Region Macedonia Środkowa
  4. Mieszkania
  5. Bliźniak
  6. Taras

Bliźniaki z tarasem na sprzedaż w Region Macedonia Środkowa, Grecja

Kassandra Municipality
6
Pallini Municipal Unit
5
Bliźniak Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Bliźniak 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Bliźniak 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: dwupoziomowe mieszkanie o powierzchni 90 m², położone na pierwszym i drugim pię…
$308,838
Zostaw prośbę
Bliźniak 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Bliźniak 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: dwupoziomowe mieszkanie o powierzchni 75 m² w Nikiti, Sithonia (Chalkidiki). N…
$198,123
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Region Macedonia Środkowa, Grecja

z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się