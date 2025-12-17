Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Region Macedonia Środkowa
  4. Mieszkania
  5. Bliźniak
  6. Basen

Bliźniaki z basenem na sprzedaż w Region Macedonia Środkowa, Grecja

Kassandra Municipality
6
Pallini Municipal Unit
5
Bliźniak Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Bliźniak 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Bliźniak 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: dwupoziomowe mieszkanie o powierzchni 90 m², położone na pierwszym i drugim pię…
$308,838
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Ellas Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Region Macedonia Środkowa, Grecja

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się