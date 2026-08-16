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Domy Szeregowe w Kymi Aliveri Anna Municipality, Grecja

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1 obiekt total found
Szeregowiec w Aliveri, Grecja
Szeregowiec
Aliveri, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 196 m²
Na sprzeda? maizonette 196 m kw. Na wyspie Euboea. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa si…
$224,335
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Kymi Aliveri Anna Municipality, Grecja

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